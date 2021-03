109 koronautbrudd på norske arbeidsplasser i fjor

Nyheter

I snitt ble 11 personer smittet per utbrudd, men det varierte fra 2 til 98 tilfeller, ifølge Folkehelseinstituttet.

Smitte på jobb ser ut til å stige. Hittil i år er det meldt om 63 utbrudd med totalt 689 tilfeller.

– I år er det spesielt utbrudd på byggeplasser som utpeker seg så langt. De fleste utbrudd på byggeplasser har skjedd i Viken og Oslo, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Råd om rutiner

I samarbeid med Helsedirektoratet har FHI oppdatert en veileder for smittevernrutiner på arbeidsplasser og hjemmekontor. Det understrekes at virksomheter selv er ansvarlig for forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern.

Ledelsen må ha en plan for å sikre kontinuitet ved fravær på grunn av sykdom eller karantene, ifølge veilederen.

– Det er svært viktig å tilrettelegge for at ansatte holder seg hjemme, selv ved milde symptomer, og å oppfordre ansatte til å teste seg, sier Vold.

Faste arbeidslag

Virksomheter kan også etablere faste arbeidslag som ikke blandes verken i arbeidstiden, i pauser eller etter jobb. Arbeidslagene kan for eksempel ha alternerende arbeidstid eller arbeidssted, foreslår FHI. Slik kan arbeidsplassen sikre seg mot at viktige funksjoner ikke settes ut av spill ved at det oppstår smittetilfeller.

I tillegg gjelder kjente råd om at man må holde seg hjemme når man er syk, tilrettelegging for minst en meters avstand, god hostehygiene og være påpasselig med håndvask.

Hjemmekontor er hovedregelen, men for mange virksomheter hvor dette ikke er mulig, er det anbefalt å følge bransjespesifikke smittevernveiledere, påminner FHI.

(©NTB)