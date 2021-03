Fylkesutvalget ville ikke ta stilling i sykehussaken

Nyheter

Anbefalingen fra fylkeskommunedirektør Tron Bamrud er å legge nytt hovedsykehus ved Moelv, men politikerne valgte å sende saken til fylkestinget uten forslag til vedtak. Det melder Innlandet fylkeskommune på sine nettsider tirsdag denne uken.

Fylkeskommunen er invitert til å gi høringsinnspill på hvordan Sykehuset Innlandet skal videreutvikles.

Saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag og skal sluttbehandles i ekstraordinært fylkesting 17. mars.

Uten innstilling

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) fremmet i fylkesutvalget et forslag på vegne av Ap og Sp om at saken legges fram til fylkestinget uten innstilling.

Høyre skal behandle sykehussaken i helgen, blant annet med sine lokallag og de kommunene som har sykehus i dag. Kari-Anne Jønnes (H) mener det er mest ryddig å ha et utgangspunkt å diskutere ut ifra.

Høyres to representanter valgte derfor å stemme for fylkeskommunedirektørens innstilling.

Det var forslaget til Ap og Sp som fikk de andre 13 stemmene, og saken sendes derfor videre til fylkestinget uten innstilling.

Bamrud anbefaler Moelv

Fylkeskommunedirektøren mener at dagens sykehus ikke er bærekraftig og at alle spesialiserte funksjoner for hele Sykehuset Innlandet bør samles i et nytt hovedsykehus ved Moelv. Dette er i tråd med tidligere vedtak i fylkestingene i Hedmark og Oppland der de vedtok lokalisering ved Mjøsbrua. Dette ble også stadfestet i Innlandet fylkesting i juni 2020.

Bamrud peker på at et sykehus ved Moelv vil ha tilgang på et stort arbeidsmarked innenfor en pendlingsavstand på 30 minutter.

- Det er fylkeskommunedirektørens vurdering at det ikke er grunnlag for å starte noen ny lokaliseringsdebatt når det gjelder nytt hovedsykehus. Et sykehus ved Moelv vil bidra til å skape balanse mellom Mjøsbyene og understøtte videreutviklingen av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, skriver Bamrud i saken.

Akutt- og elektivt sykehus

Han støtter at det i tillegg blir opprettet et akuttsykehus og et elektivt sykehus, men vil ikke ta stilling til hvor disse skal lokaliseres.

Videre mener han at akuttsykehusene ved Tynset og Kongsvinger må videreutvikles og de lokalmedisinske sentrene må styrkes. Det innebærer etablering av et eget senter for Hadeland.

Innlandet er landets største hyttefylke og Forsvaret har betydelig aktivitet i deler av fylket. Disse forholdene må også vektlegges når man fastlegger framtidig sykehusstruktur, mener Bamrud.