Marcus Kleveland kvalifisert til VM-finalen fredag

Nyheter

Det ble kjørt to heat, og Marcus Kleveland fra Dombås toppet sitt heat med 86,50 som sin beste score. Sammenlagt på de to heatene ble han nummer tre, etter tyske Leon Vockensperger og Lyon Farrel fra USA, som hadde 92,25 og 88,50 som sine beste poengsummer. Kun Kleveland og Torgeir Bergrem gikk videre av de norske utøverne.

Etter fantastiske gode prestasjoner i X Games, med både gull-, sølv- og bronsemedaljer er landslaget tilbake i Aspen. Mesterskapet skulle opprinnelig holdes i Beijing, men koronaen endret planene, først til Calgary og så til X Games-coursen der VM nå blir gjennomført.

Fem norske utøvere er i Aspen for å representere Norge under VM. Foruten Kleveland er det Ståle Sandbech, Torgeir Bergrem, Hanne Eilertsen og Markus Olimstad. Søndag kjøres det kvalik i big air for både kvinner og menn. Denne finalen går tirsdag. Konkurransene kan følges på Viaplay.