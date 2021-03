Lesja oppretter to nye stillinger: – Vi må ha folk for å få til ting

Nyheter

Kommunestyret gikk inn for dette på sitt møte torsdag denne uken. Forslaget fra kommunedirektøren var opprinnelig å opprette fire nye stillinger, men etter nye drøftinger trakk han to av dem. Forslaget var å opprette en hel stilling som landmåler, en hel stilling innen vann- og avløp (VA), en hel stilling som IKT-konsulent og en halv stilling som saksbehandler på tildelingskontor. De to siste ble altså tatt ut av saken.