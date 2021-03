Dovreordføreren er sykmeldt: – Ingen er tjent med at flere ødelegges av politisk engasjement i Dovre

Nyheter

– Det er for mye relasjoner, politisk spill, strategi, taktikk og kommunikasjon utenom møter og bak ordførers rygg, til at ordføreren får gjort den jobben hun ønsker for innbyggerne. Dette er årsaken til at ordfører nå erkjenner at intensjonen om å gjøre det beste for bygda er fånyttes. Ingen er tjent med at flere ødelegges av politisk engasjement i Dovre, skriver ordføreren i sin begrunnelse.