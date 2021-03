Fredag legger Hareide fram sin transportplan: Dette vet vi

Nyheter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal legge fram NTP for årene 2022-2033, etter statsråd fredag 19. mars.

– Det er en ambisiøs plan. Det er en plan som i milliarder er større enn noen gang. Og det er en realistisk plan, sier Hareide til NTB.

Fra regjeringspartiene har det lekket fram at strekningene mellom Otta og Dombås på E6 og E136 fra Dombås til Vestnes er med i planen, og at det her skal gjøres strekningsvise utbedringer. For E6-strekningen er det sagt at det skal settes av en milliard kroner, for E136 er det ikke satt noen sum. Begge disse strekningene skal bli en del av porteføljen til Nye Veier.

Hele landet

Samferdselsministeren er åpen om at noen kommer til å bli skuffet. Det er lagt opp til en mindre økning år for år enn i forrige NTP. Og regjeringen har satt kritisk søkelys på flere krevende prosjekter.

– Det er prosjekter som kommer til å være savnet på Vestlandet, Østlandet og i Nord-Norge. Men det er også prosjekter som vi har prioritert på Vestlandet, Østlandet og i Nord-Norge. Vi har prioritert prosjekter over hele Norge. Når jeg presenterer dette på fredag, så tror jeg folk kommer til å si at vi har sett hele Norge. Det er ikke én region som har vunnet eller tapt, sier Hareide til NTB.

Statsråden kan også avsløre at han i den nye NTP-en har forsøkt å skåne bilistene for økte utgifter til bompenger.

– Vi får reelt sett noe mindre bompenger. Det handler ikke om at jeg ikke kan akseptere bompenger. Men jeg vil ikke ha et nivå som fører til at vi får motstand mot det. Jeg har aldri lovt null i bompenger. Men jeg er opptatt av at vi må ha legitimitet. Vi må ikke få for stor motstand knyttet til bompenger, sier han.

Dette er også lekkasjer fra den kommende planen:

Innlandet:

* Om lag 1 milliard til utbedring av riksvei 3 i Østerdalen

* Dobbeltspor Sørli-Åkersvika i Hamar

* Firefelts riksvei 25 Hamar-Løten

Møre og Romsdal:

* 24 milliarder til Møreaksen

* 3,4 milliarder til Stad skipstunnel

Riksdekkende:

* 500 millioner til trafikksikkerhetsprosjekter for barn

* 600 millioner kroner til styrking av regionbyenes rolle innen bærekraft og regional utvikling

* 79,5 milliarder til byvekstavtaler

