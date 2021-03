Fraråder å ta imot gjester på hytta

Nyheter

Noen av landets største hyttekommuner ligger i Innlandet, og med tanke på den pågående pandemien har statsforvalteren i Innlandet og folkehelseinstituttet (FHI) kommet med anbefalinger til hyttefolk og turister som tar turen til fylket i påsken.

Dette gjelder først og fremst personer fra områder der smittespredningen har vært stor den siste tiden, og lever under strenge smittevernregler.

– Hvis de reiser til en kommune med andre regler enn der de bor, bør de følge reglene og anbefalingene som er strengest. De må også være forberedt på at tiltak kan bli endret raskt, sier FHI.

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning.

– Kommunene i Innlandet ønsker hyttegjestene velkommen, men er veldig opptatt av at de følger de strenge smittevernreglene der de kommer fra. Dette kan være for eksempel begrensning av antall personer som kan være samlet i grupper på et serveringssted, bruk av munnbind, begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider, sier FHI.

Grunnleggende smittevern betyr at alle holder seg hjemme hvis de ikke er friske og tester seg så snart som mulig hvis de tror de er smittet med covid-19.

Råd til gjestene: Unngå besøk på hytta

I anbefalingene fremgår det blant annet at gjester som kommer fra en kommune der besøk hjemme frarådes, ikke bør ha besøk der de tilbringer ferien.

– Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke på egen hytte. Er du på hytta og blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem. Blir du syk, bør du dra hjem, oppfordrer FHI.

De oppfordrer også til innkjøp av varer hjemme før man drar, og unngå kontakt med andre mennesker under reisen og oppholdet.

– Dersom det skulle oppstå behov for å gjøre nødvendige ærend i butikken, hold god avstand til andre personer, unngå tider med mange mennesker og gå helst kun én fra husstanden, er også noen av rådene.

Folk fra områder med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak bør heller ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det oppfordres helst til utendørsaktiviteter der smitterisikoen er minst, og unngå steder der mange er samlet og hvor det er vanskelig å holde avstand, som serveringssteder, ski-stuer, varmestuer, lekeland, badeland og lignende.

– Generelt bør du unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken, og du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i ditt eget hjem. Overnattingsbesøk frarådes for personer som kommer fra områder med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak. Barn, unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha besøk av 1–2 faste venner.

Kommunene og samarbeid med næringslivet

Folkehelseinstituttet mener det også er viktig for kommunene å samarbeide med næringslivet i kommunen for å planlegge og gjennomgå smitteverntiltak.

Det kan være gjennom tilsyn med servicenæringen, som serveringsteder, overnattingsteder eller alpinanlegg, og komme med forsterkede råd til alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning

Et eget råd til alpinanlegg er varmestuer, kafeer eller lignende i tilknytning til anlegget bør ikke være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs. Matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene.