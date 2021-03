Resultatet av Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon preges kraftig av koronapandemien

Nyheter

– Det er en fjerdedel av målet vårt som var 4,2 millioner kroner, opplyser aksjonslederen videre.

Han mener det er veldig synd for kreftforskningen, men først og fremst kreftpasientene.

– Mindre penger inn betyr mindre til forskningen som skal komme kreftpasientene til gode, sier Bjørnstad.

Kunne ikke gå fra dør til dør

Kreftforeningen hadde planlagt å gå fra dør til dør som vanlig, men avblåste planen to uker før aksjonen startet og gjorde aksjonen heldigital.

– Vi ønsket ikke å ta noen sjanser, spesielt med tanke på endringen vi så i økende smittetrend og muterte virus. Vi representerer tross alt sårbare grupper under pandemien. Derfor valgte vi å gå for en heldigital aksjon i hele landet. Dette er nok hovedårsaken til at vi ikke har nådd målet vårt, sier Bjørnstad.

Under årets aksjon har elever ved flere videregående skoler, bygdekvinne- og bygdeungdomslag, idrettslag og andre lag og foreninger i Innlandet vært viktige bidragsytere for aksjonen i år som tidligere.

Bjørnstad roser engasjementet de har vist.

– Vi er svært takknemlige for alle som har bidratt. Å nå igjennom med en digital aksjon er mer krevende. De har gjort så godt de kan i en utfordrende tid.

Kan fortsatt støtte

Selv om aksjonsuka er over betyr ikke det at man ikke kan fortsette å støtte aksjonen.

- Bedrifter kan enten bidra med en støttespillerpakke for næringsliv, og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp, oppfordrer aksjonslederen.

Pengene fra årets aksjon går til kreftformer som få overlever.

– Vi håper vi kan gjennomføre dør- til dør aksjon som vanlig i 2022, sier en optimistisk Bjørnstad.