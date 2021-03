Bygdeskolen - en viktig brikke i et lite lokalsamfunn

Nyheter

Norge er i dag preget av en sterk sentralisering. Mange er tiltrukket av en urban livsstil og alt det kan tilby. Dette skaper problemer for distriktene, da fraflytting ofte blir resultatet. Færre innbyggere i bygdene har flere steder ført til at kommunene sliter økonomisk og demografien går feil vei. Dette fører igjen til mindre levende bygder. Vi må alle spørre oss selv: hva skal til for å forhindre fraflytting og gjøre distriktene ettertraktet? Hvordan kan vi holde liv i hele landet?