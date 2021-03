Utsetter UKM

Nyheter

UKM, eller Ung kultur møtes, er et arrangement der barn og unge mellom 10 og 20 år, kan få vise frem sine talenter, enten det er dans, sang, maling eller annet.

Grunnet smittesituasjonen var årets årets UKM i Nord-Gudbrandsdalen planlagt som et digitalt arrangement. Nå har arrangøren likevel valgt å utsette til høsten, i håp om at det kan gjennomføres som et fysisk arrangement når man kommer så langt.

- Vi takker så mye for interessen for de digitale oppleggene som var planlagt i vår, men skjønner at det vi alle ønsker oss er fysiske møter. Vi kommer tilbake i høst med informasjon og åpner da på nytt for påmelding, skriver arrangøren på sine Facebook-sider.