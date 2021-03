Nå har Dovre sagt sitt om kommunesammenslåing

Nyheter

Det ble klart etter mandagens digitale kommunestyremøte i Dovre, ledet av fungerende ordfører Guri Ruste (DL). Hun innledet møtet med å si at det er viktig å ta godt imot alle invitasjoner. Hun mente dessuten at slik som samarbeidet er i regionen i dag er det dårlig for demokratiet, siden for eksempel høringsuttalelser ofte blir utarbeidet i en kommune og de andre "må" være enige.