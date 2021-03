Nå er det nye navnet på Eidefoss Nett klart

Nyheter

Det forteller administrerende direktør Hans Ivar Kolden i en pressemelding tirsdag.

– Vi er stolte og glad over å kunne fortelle at vårt nye navn blir Fjellnett AS, sier han.

Selskapet er kjøpt av Eidsiva bredbånd, og arbeidet med omprofilering er i gang.

– Vi har strømnett i kommunene Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Her finner vi Jotunheimen, Rondane,R einheimen, Breheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Dovre nasjonalpark. Kanskje har vi det høyestliggende nettet i Norge? Vi har i alle fall nett til Juvasshytta og skisenteret på Juvbreen, ved foten av Galdhøpiggen.

Kolden forteller at det på slutten av fjoråret var en konkurranse der de ba kundene om å foreslå et nytt navn. Det kom inn 735 forslag, 30 personer foreslo Fjellnett.

Bakgrunnen for at mange nettselskap nå endrer navn er at NVE krever at kraft/strømleverandør og nettselskap ikke kan ha samme eller lignende navn eller logo.

– Nettselskapet som har monopol på bygging, vedlikehold og drift av strømnett i sitt konsesjonsområde, skal være nøytrale, og behandle alle strømleverandører likt. Kravet om ulikt navn/logo, skal gjøre det enklere for kundene å forstå forskjellen på nettselskap og strømleverandør, sier Kolden.