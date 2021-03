Påskearbeid på Dovrebanen

Nyheter

Hovedbanen, Drammenbanen/Askerbanen, Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) og Kongsvingerbanen. Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes.

Målet med arbeidet i de togfrie periodene er å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter.

Årets påskearbeid påvirker de reisende mot Asker og Drammen og på Hovedbanen gjennom hele påskeuken. For Østfoldbanen starter arbeidet natt til torsdag 1. april. I løpet av 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.



Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt.

Når det gjelder arbeid på Dovrebanen og Nordlandsbanen, vil det mellom 1. april og til midt på dagen 4. april være stengt mellom Støren og Steinkjer.