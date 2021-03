Om du mistenkjer smitte i påska, må du kanskje reise langt for å teste deg: - Ingen vanleg påske i år heller

For å kunne ha eit tilbod om koronatesting i påska, har nemleg kommunane i Nord-Gudbrandsdal organisert ei felles vaktordning. Det inneber at dei enkelte kommunane er ansvarlege for både bemanning av koronatelefon og gjennomføring av testing kvar sin dag.