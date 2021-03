– Ut med koronatid – inn med sommertid!

Nyheter

– Nå gjør jeg det jeg kan for å få oss litt nærmere klemming, familiebesøk, utepils, fest og konserter, og litt lengre unna dette kjipe året vi har lagt bak oss. Nå kommer vi én time nærmere sommeren og bedre tider, og det skjer ikke et minutt for tidlig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun har ansvar for Justervesenet, og dermed også for nøyaktig tid her i landet.

– Mange er med god grunn lei av hjemmekontor, hjemmeskole, stengte restauranter og pandemi. Nå rykker vi én time nærmere målstreken, men jeg skulle ønske jeg kunne skru tiden enda mer frem sier næringsministeren.

– Tid er ferskvare, fyll den med det som gjør deg glad. For eksempel å glede seg litt ekstra til sommeren, det går faktisk mot lysere tider, sier direktør i Justervesenet Geir Samuelsen.

Hva skjer i Europa?

Europakommisjonen la i 2018 frem forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken frem og tilbake. Nå lurer mange på hva som er status for forslaget. Det er fortsatt uvisst. Rådet har ikke vedtatt forslaget som EU-kommisjonen har lagt frem, og som EU-parlamentet gikk inn for i 2019. Det er foreløpig ikke klart om man vil jobbe videre med forslaget i EU.

– Det er mange som mener mye om å stille klokken. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Norge må også ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, i så tilfelle, sier næringsministeren.