Kvardagsheltar på Lesjaskog - på veg til å hjelpe

Med ny bil og ein logo med mottoet «på veg til å hjelpe» er dei ivrige etter å hjelpe til i lokalsamfunnet sitt. Dei var eit halvår utan bil, noko som gjorde arbeidsdagen vanskeleg.

– Det var heilt forferdeleg, seier John Olav Hovda, ein av dei åtte som har sitt daglege virke på Lesjaskog dagsenter.

Det var ikkje økonomi til å kjøpe noko ny bil, da kom miljøarbeidar Bjørg Marit Lien på at dei kunne spørre bygda om hjelp. Lokale lag og foreiningar fekk spørsmål om dei ville bli med på eit spleiselag. Dagsenteret sjølv arrangerte loddsalg, og selde unna utstyr dei ikkje hadde bruk for meir. Til saman vart dette nok til at det kunne kjøpast ein ny bil, utan at det måtte brukast kommunale midlar.

– Vi vil sende ein stor takk til alle dei som har bidrege. Dette er vi veldig glade for, seier Lien.

Storproduksjon

Med ein eigen bil aukar radiusen på kvar dei kan ta på seg oppdrag. Og det er ymse dei driv med ute på bygda. Dagsenteret har ansvar for fotballbana på Lesjaskog, og dei gjer plenslått, hagearbeid og raking heime hjå fleire pensjonistar. Dei steller med skulen sitt uteområde, og køyrer søppel og avfall frå dei kommunale verksemdene på Lesjaskog. I tillegg er det produksjon av ved og kilovis med tennbrikettar inne på dagsenteret. Her får dei også tid til å halde på med forskjellig handarbeid.

– Vi er ute i lokalsamfunnet og hjelp til der det trengs, seier Lien.

No er også bilen brukt til å køyre ut påskepakkene dei har pakka for Bjorli Lesja næringslag. 1500 pakker med informasjon skal ut til hytteigarar på Bjorli, Lesjaskog og Lesjaverk. Det er det fjerde året dagsenteret har dette oppdraget, så dei held på å bli god kjent i hyttefeltet. Dei fekk materiellet som skulle vere med den 2. mars, og det har vore travle dagar med produksjon på løpande band.

Vil bli synlege

No har dei også ordna seg konto på instagram og ei nettside er på tur. Lesjaskogjenta Linda Kolberg brukar dette som ein del av si bachelor-oppgåve i medier og kommunikasjon. Ho har utarbeidd ein visuell profil på digitale plattformar.

– Målet med dette er at vi skal bli meir synlege og at vi syner fram kva vi driv med og kva vi har, seier Lien.

Dagsenteret har mykje å bety for dei som held til der.

– Når det er så strenge koronarestriksjonar som er dette ein av dei plassane som har vore ope heile tida. Dette er ein stad som gjev mestring, glede i kvardagen og sosial kontakt. Det har vore viktig det siste året, seier leiar i miljøarbeidartenesta i Lesja, Anne Marie Bryggen.

– Det er mange som har bruk for tenestane vi tilbyr. Ofte er det både kaffe og kaker etter fullførte oppdrag, og på den måten blir det noko sosialt av det også, seier Bryggen.