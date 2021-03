Østlandet får best vær i påskeuka – høy snøgrense i vest

Nyheter

– På Østlandet begynner uka mildt, med temperaturer over 10 grader. Utover i uka blir det kjøligere, med en del sol, minusgrader om natta og sjanse for skareføre for skiløperne, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt til NTB.

Vestlendingene må belage seg på en våt start på påskeuken, med en del regn mandag og tirsdag. Snøgrensen vil være opp mot 2.000 meter enkelte steder i sør, mens den vil være rundt 1.500 meter på Dovrefjell.

– I dette området vil det gå over til snø nattetid, noe som vil skape utfordrende kjøreforhold. Det blir litt vanskelig å forutsi når den overgangen fra regn til snø kommer, sier Skattør.

– Perioder med sol

Fra onsdag vil det bli kjøligere også i vest. I enkelte fjellområder vil nedbøren gå over til snø, mens været stort sett vil lette.

– Vi får nattefrost, og så ligger det an til at det blir noe nedbør, men hvor mye og i hvilken form kan endre seg raskt. Det ser finest ut fra onsdag til fredag, da blir det enkelte byger, men perioder med sol, sier meteorologen.

Lengst nord i landet kan Finnmark få perioder med sol de første par dagene, mens Nordland og Troms ser ut til å få en del regn, sludd og snø. Utover i uka vil også Finnmark få en del snø- og regnbyger.

– Uvant lavtrykksbane

Mot helgen vil det danne seg et lavtrykk som kommer sørover fra vest for Spitsbergen.

– Det har en litt uvant lavtrykksbane og drar med seg kald luft fra områdene rundt Grønland, og da vil temperaturene gå ned. Det vil gi bygevær og vind langs kysten, særlig fra Nordvestlandet og nordover, mens Østlandet fortsatt vil ligge i le, sier Skattør.

Skattør understreker at det fremdeles er litt langt fram til selve påskehelgen, og at prognosene derfor kan endre seg.

– Det vil være lurt å følge med på værprognosene. Med den nordlige vindretningen er det potensial for at det kan danne seg polare lavtrykk. Om de kommer inn mot kysten, vil det gi vær som endrer seg raskt.

(©NTB)