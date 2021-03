Her er Per Audun (90) på sykkeltur i Lesja sentrum

Nyheter

Dette får dei til framfor tv-skjermen, ved hjelp av løysinga «Motiview». Her kan dei sykle korte turar i heile Norge, og i resten av verda. I dag er det ein film frå Lesja, og det skal i løpet av året komme ein frå Lesjaskog. Sykkelen har motor, så du treng ikkje å kunne bruke føtene for å legge ut på sykkeltur. Men den kan også drivast med muskelkraft, slik at det kan bli ei treningsøkt. Det er også råd å bruke hendene til sykkelturen, om ein heller vil det.