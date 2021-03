Dovrepolitikerne om dovrepolitikken: – Vi må løfte blikket og se framover

Nyheter

Forrige uke erklærte ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste seg som sykmeldt.

– Det er for mye relasjoner, politisk spill, strategi, taktikk og kommunikasjon utenom møter og bak ordførers rygg, til at ordføreren får gjort den jobben hun ønsker for innbyggerne. Dette er årsaken til at ordfører nå erkjenner at intensjonen om å gjøre det beste for bygda er fånyttes. Ingen er tjent med at flere ødelegges av politisk engasjement i Dovre, sa ordføreren i sin begrunnelse til formannskapet.

Må se framover

– Det er trist og sterkt å beklage. Å delta i politikk eller organisasjonsliv skal oppleves som positivt, uansett alder, kjønn eller yrke, sier varaordfører Guri Ruste (Dovrelista), som de siste to ukene har hatt rollen som fungerende ordfører.

Hun mener det blir viktig for veien videre i Dovre-politikken å se framover, og gjøre jobben sin for innbyggerne.

– Politikken må utformes i møterom der alle er tilstede. Vi må gjøre jobben som innbyggerne har valgt oss for; å gjøre det beste for hele Dovrebygda. Vi må fokusere på alt som er bra, alle gode bedrifter, all frivillighet og den godheten og omsorgen som dovringene alltid har vist til hverandre. Vi må lytte mer til dovringen som er kjent for å være klok og sindig, sier varaordføreren.

Partifelle og formannskapsmedlem Magne Botten mener dovrepolitikken har skarpe kanter, men sier også at man må løfte blikket og se framover.

Leder for Dovrelista, Mathias Skrugstad, ønsker ikke å kommentere ordførerens sykemelding, men ønsker henne god bedring. Han mener det blir viktig å samarbeide framover.

– Dovre kommune er en liten båt på et stort vann, og vi bør alle arbeide for å ro i samme retning. På kort sikt blir det bl a å holde Coronaviruset mest mulig unna oss. Vi skal glede oss over og støtte opp om de som tør satse, sier Skrugstad

Må avklare personalsaken



Gruppeleder for Senterpartiet, Elisabeth Dalum, ønsker ikke å kommentere ordførerens begrunnelse for sykemeldingen, men sier i likhet med de ovennevnte at man må komme seg videre.

– Vi må komme oss ut av den situasjonen vi er i nå. Akkurat nå er det avgjørende å få en tydelig avklaring på personalsaken som ble utsatt og ikke behandlet på kommunestyremøtet 15. mars 2021. Dette er en uholdbar situasjon for vår rådmann, vår administrasjon, alle politikere og hele bygda. Her må politisk ledelse orden opp. Det er uttrykt et tydelig flertall som ikke har noe annet grunnlag enn å vise vår rådmann fortjent tillit, sier Dalum.

For partiet sin del mener hun at veien videre handler om å fortsette å snakke med folk, lytte og forme sin politikk.

– Vi ønsker å bidra, sier Dalum.

Hun opplever også at kommunestyremedlemmene, hvorav halvparten av 12 ferske representanter er kvinner, utfyller hverandre på en god og inspirerende måte.

Som en del av opposisjonen mener hun derimot det er deres rolle å stille kritiske spørsmål.

– Vi må utfordre og påpeke hvis formaliteter ikke er fulgt. Det er ikke personangrep, men en politikers og spesielt opposisjonens, oppgave. Politisk uenighet og friksjon er akkurat slik det skal være, selv om vi i Dovre stort sett er godt samkjørt tverrpolitisk i mange av våre vedtak, sier Dalum.

Må kommunisere bedre

Dovre Høyres gruppeleder og formannskapsmedlem Fred Arne Hessen er på vegne av partiet lei seg for den situasjonen kommunen har kommet i.

– Vi har alle en jobb å gjøre. Høyre tar aktiv del i få løst situasjonen. Den største utfordringen er å kommunisere på en god måte. Der har mange ikke vært flinke nok, sier Hessen.

Han påpeker også at partiet har latt være å kommentere på saken angående ordføreren i det offentlige.

– Vi vil ikke, og har ikke vært med på å fyre på bålet i offentlighet, sier Høyre-politikeren.

Vigga venter også på svar fra gruppeleder i Arbeiderpartiet, Frode Faksvåg, som er bedt om å kommentere saken - Saken oppdateres.