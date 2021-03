Eiendomsskatt i Lesja: – Egget skattlegges sterkere enn høna

Nyheter

Nordsletten håper politikerne selv ser at denne skatten rammer urimelig. Boliger og fritidsboliger har fått en skattesats på en promille. Ubebygde eiendommer har samme sats som for næringseiendommer, som kommunestyret i Lesja denne måneden satte til fem promille av markedsverdi. Nordsletten mener at det er mer logisk om skattesatsen på ubebygde tomter følger skattesatsen på hytter og hus.