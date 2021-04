Gratis kontroll av russebilar- og bussar: - Opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid

Nyheter

Dei tilbyr nemleg gratis kontroll av russebilar- og bussar

Rettleiing i regelverket

Køyretøyet som vert godkjent i kontrollen, får oblat i vindauget. Då slepp russen dei større tekniske kontrollane langs vegen i mai.

- Vi er opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid, også på vegen. Vi vil difor kontrollere flest mogleg køyretøy for å sikre at dei er i god stand, seier senioringeniør i Statens vegvesen, Jannicke Sjøvold.

Dei kan også hjelpe til med å sette russen inn i regelverket når det gjeld ombygging av bussar til russebussar.

- Vi kan rettleie slik at ombyggingane både vert lovlege og trafikksikre, seier Sjøvold.

Det er også viktig at russebilen- og bussen har ein sjåfør med dei rette kvalifikasjonane og at denne passar på passasjermengda.

Dette sjekkes på kontrollen:

bremser, hjuloppheng og styring

seter og bilbelter

taklast/takrigg

materialer innvendig, som brannfare, skarpe kantar og innfesting

elektrisk anlegg – vis samsvarserklæring fra elektroinstallatør

nødutgangar

ulovleg signalhorn

godkjenning på EU-kontroll

Merk at den tekniske kontrollen ikkje erstattar ein EU-kontroll.