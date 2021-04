Denne uken fylles skiheisen på Dombås opp av norgeseliten innen snowboard og freeski

Nyheter

10 snowboard-kjørere og 10 freeski-kjørere deltar på arrangementet som i hovedsak går for seg førstkommende lørdag. Kvalifiseringen som egentlig skulle arrangeres på selveste påskeaften ble utsatt med en uke på grunn av pandemien, men nå ligger alt til rette for at det skal bli et fullverdig arrangement.