– Helt siden Frichgården åpnet for 50 år siden, den 17. mai 1971, har det vært kiosk i bygget hele tiden. Men det er en tid for alt, og nå ser vi oss nødt til å stenge kiosken, sier senterleder Øyvind Frich, som tok over driften av kiosken i 2019, etter de forrige driverne meldte konkurs før jul i 2018.