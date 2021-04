Nå er dommen i Langbakken-saken klar

Nyheter

Det var torsdag 9. juli 2020 han antente den tidligere barnehagen på Joramo. Bygget er eid av Lesja kommune, og ble brukt som kommunal omsorgsbolig. Mannen var selv beboer i bygget. Tiltalte erkjente de faktiske forhold. Han forklarte at han hadde gjort det fordi han var sint, og at han bevisst hadde lett etter fyrstikker for å tenne på. Dette var noe han hadde tenkt på lenge, og han tente på senga nederst på madrassen i hjørnet ytterst mot døra. Han forklarte at det tok fyr med en gang, og at han deretter gikk og gjemte seg på do og låste døra fordi han ble redd. Brannalarmen skal deretter ha blitt utløst og personalet skal ha hentet han ut etter hvert. På spørsmål om hva han ville at skulle skje, svarte han at han ville at det skulle brenne opp fordi det var kjedelig å bo der. Beboerdelen i bygget ble totalskadet som følge av brannen.