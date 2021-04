Smitteutbrudd på Dombås

Nyheter

I kjølvannet av dette er 100 personer satt i karantene og ventekarantene, i påvente av flere testsvar. Fungerende ordfører i Dovre, Guri Ruste, forteller at smittesporingsteamet nå jobber iherdig for å få en oversikt over smittesituasjonen, og hun oppfordrer folk til å være oppmerksomme på eventuelle symptomer som måtte dukke opp.

- Skulle du kjenne på de minste symptomer, så ta kontakt for testing, oppfordrer hun, og ber også folk være ekstra nøye med smittevernet fremover.

- Håndsprit, avstand og riktig bruk av munnbind er viktig nå, avslutter hun.

Kommunen kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som de får svar på tester og smittesporing.

Lesja kommune melder at 13 elever og en lærer er i karantene på grunn av smitteutbruddet i Dovre.