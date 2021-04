Ni koronatilfeller i Dovre - dette sier krisestaben fredag kveld

Nyheter

Det er ingen med bekreftet smitte av innbyggerne i Lesja. Det sitter i overkant av 200 personer i smitte- og ventekarantene i begge kommunene.

Krisestaben oppfordrer alle om å teste seg om de får symptomer på smitte. De ber spesielt personer som har besøkt Napoli og Jafs etter 1. april å være oppmerksomme på symptomer. Dette melder de på krisestab.no.

Legekontorene i begge kommuner vil ha åpent for testing både lørdag og søndag, for innbyggere i Lesja og Dovre, testing må avtales på telefon i forkant.

Det har ikke blitt innført lokale restriksjoner, det er nasjonale råd og retningslinjer som skal følges.

Dovre kommune melder på sine nettsider at - Kommunehuset Båtsto, Dovre Frivilligsentral Furukroken og Dovre Vekst er stengt for besøkende til og med fredag 16. april. Fredheim omsorgssenter er stengt for besøkende på ubestemt tid





Dovre har satt krisestab sammen med Lesja Siden torsdag har det blitt påvist ett nytt smittetilfelle i Dovre kommune.