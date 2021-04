Nyheter

I en pressemelding sier X games Norway at kvalifiseringen går som planlagt, men at hele anlegget stenges lørdag.

Etter covid-19-utbruddet i Dovre har Dovre kommune gitt klarsignal til at arrangementet kan gjennomføres, men at Dombås skiheiser må holdes stengt for andre gjester lørdag, når finalene skal arrangeres.

– Det er synd for publikum siden det vil nokså mange spektakulære hopp, men det viktigste er at arrangementet går som planlagt, sier Ove Vadet i Dombås skiheiser.