Her er koronastatus lørdag: Nå stenges skolene på Dombås

Mellom 260 og 280 personer sitter i karantene og ventekarantene i Lesja og Dovre. Lørdag ble det på bare to timer utført hele 103 PCR-tester i Dovre. I dag gjennomførte Dovre testing for begge kommuner.

Hjemmeskole

Smittevernlegen i Dovre har vedtatt at Dovre ungdomsskole og Dombås skole og SFO skal holde stengt fram til 19. april. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt.

Dovre skole og barnehagene i Dovre skal ha normal drift og åpningstid.

Det er mulighet for testing om man har symptomer også søndag. Da må man ta kontakt med sitt legekontor først.

– Det er like restriksjoner for ventekarantene og vanlig karantene. Forskjellen er at en ventekarantene opphører ved negativ test, mens vanlig karantene gjelder ut normal karantenetid på ti dager selv om testen er negativ, forklarer krisestaben.

Det blir sjekket om smitteutbruddet som er i Dovre er mutantvirus. Svaret på dette kommer i løpet av uken.

Fritidsaktiviteter for barn og unge går som normalt i Lesja, men er innstilt i Dovre. Fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av kommunegrensene er innstilt, i første omgang fram til og med 19. april.

– Det er ikke vurdert vedtak om stenging av serveringssteder per nå. Det er heller ikke gjort vedtak om påbud av bruk av munnbind, men det er anbefalt, sier felles krisestab i Lesja og Dovre.