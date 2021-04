Det kommer ingen nye prøvesvar før mandag - politiet tipses om karantenebrudd

Nyheter

Dette er på grunn av forsinkelse høyere opp i systemet. Søndag ble det tatt 38 prøver av både lesjinger og dovringer på Lesja legekontor.

Dermed er tallene fortsatt: 11 innbyggere i Dovre med påvist smitte. Opp mot 300 personer sitter i karantene og ventekarantene i begge kommuner.

Bryter du denne karantenen kan det bli dyrt for deg. Krisestaben i Lesja og Dovre melder på sine nettsider at de har fått informasjon om brudd på karantene, og sier de oversender all slik informasjon videre til politiet for videre oppfølging. Brudd på karantene kan straffes med en bot på 20 000 kroner.