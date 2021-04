Inger Synnøve reddet premiene til X games

Nyheter

Arrangørene hadde bestilt medaljer som Bring skulle bringe til Dombås i helgen. Disse er sporløst forsvunnet.

– Jeg ble rimelig stressa. De klarte ikke engang å spore opp hvor de hadde mistet dem. Så satt vi og spiste middag på Trolltun, og fikk øye på noe kunst på veggen. Unni og Ove som driver Trolltun satte oss i kontakt med kunstneren. Hun ville heldigvis lage premier til oss, forteller rennleder Henning Andersen.

Kort varsel

Kunstneren de ringte var Inger Synnøve Killi, som fikk kort varsel på leveransen. Da telefonen hennes ringte i firetiden fredag ettermiddag trodde hun det var en selger.

– Men de sa de var fra X games, og at medaljene deres hadde blitt borte. Spørsmålet var om jeg kunne hjelpe. Jeg måtte tenke fort. Det måtte være ferdig på under et døgn, sier Killi.

Hun startet med arbeidet umiddelbart, alt annet ble lagt bort. Fredagskvelden var lang, og det måtte jobbes også lørdag morgen.

– Jeg tror at jeg til sammen har brukt omtrent åtte timer på dem. Det er mange penselstrøk på en moskus. Det ble et tøft utsnitt syns jeg, moskusen fikk et blikk, når det ble så nærme.

Gir dem som gave

Killi synes det var et artig oppdrag å få, og tok ikke en krone for å lage premiene. Dette ble hennes bidrag til storarrangementet i skiheisen.

– Det var jo bare artig å lage dem, og jeg syns det er artig at vi fikk dette store arrangement hit til Dombås. Så det støtter jeg gjerne, avslutter Inger Synnøve.