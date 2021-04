Nyheter

Til tross for en del økte kostnader i forbindelse med pandemihåndteringen, ser det ut til at Dovre kommune går med et tosifret overskudd på fjorårets driftsresultat. Dette innebærer at man får styrket de svært lave reservene på disposisjonsfondet med 8,7 millioner kroner mer enn de 1,7 millionene som var avsatt i budsjett.