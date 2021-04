Nyheter

Onsdag morgen var han på veg fra Bjorli retning Lesja, og var kommet til svingen ved Svendsrud på Lesjaskog. Her ble vegbana plutselig speilblank. Schnepel møtte to vogntog som begge fikk problemer. Det ene holdt seg på vegen og kjørte videre. Den andre havna i grøfta, men først var den nær ved å ta med seg Schnepel.

- Bilen kom imot meg med full sleng. Det var bare fem til ti centimeters forskjell på liv og død, sier Schnepel, som sier at det går bra med ham etter hendelsen.

Han snakket med sjåføren av vogntoget etterpå, og forteller at det også sto bra til med ham.