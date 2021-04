Sendte torvsaken tilbake: – Vi må ha retningslinjer

Nyheter

Da kommunestyret i Lesja behandlet saken på sitt digitale møte torsdag kveld var innstillingen fra kommunedirektøren at kommunen ikke skal ha retningslinjer for torvuttak, men forholde seg direkte til jordloven. I forkant av dette hadde Forvaltningsutvalget gjort et vedtak om at det ikke lenger skulle være lov med uttak av torv i Lesja, noe som det ikke er lov til å gjøre. Dette vedtaket er nå opphevet, og fram til nye retningslinjer er på plass gjelder dagens retningslinjer fra 2016. Det kom også ønske om at retningslinjene i Lesja skal være mest mulig lik retningslinjene i Dovre, siden det er en felles landbruksforvaltning for de to kommunene.