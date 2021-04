Jo har forbedret seg i løpet av sesongen - Nå satser han videre

Nyheter

– Jeg har trent bra gjennom vinteren og fikk egentlig bekreftet det da jeg var i aksjon i junior-NM på Hadeland. Der gikk jeg et veldig bra langrenn og jeg følte at det fungerte bedre der enn det har gjort tidligere. Mest sannsynlig på grunn av at jeg har trent bra over tid og at langrennkapasiteten har blitt bedre. Men jeg merket at jeg nesten ikke har gått renn og mangler konkurransetrening. Det var litt synd at jeg ikke lyktes like bra på standplass, sier Jo til Vigga.