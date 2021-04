Blomstrer i snøen midt inne i skogen

Nyheter

Med en lukt bare de store parfymehusene kan misunne en, smyger odøren av tysbasten seg i skogen på denne tiden. Og ja, vi er i Norge. Vi er i Dovre. Og det er ikke løgn!

Sterk farge og lukt

Denne fascinerende planten som blomstrer på bar kvist har både en farge og en lukt de fleste roser kan se langt etter. Men den har en stor bakdel. Den er en av landets giftigste planter. Den blomstrer på bar kvist før bladene kommer, der blomstrene har vært blir det etter hvert små, røde bær. Fruktene er svært giftige for mennesker, men ikke for fugler, som spiser dem og dermed sprer frøene.

Dødelig

Det er ulike opplysninger om hvor stor dose som er dødelig, men om lag ti bær oppgis flere steder. Inntak av tysbast, bær eller bark, gir sterk brenning i munn og hals, og plantesaften gir sår i munn og hals og sterke magesmerter. Alvorligere forgiftninger gir svimmelhet, kramper, lammelse av åndedrett og kan føre til død.

Smaker vondt

En grunn til at en av Norges giftigste planter ikke faktisk fører til alvorlige forgiftninger, er trolig det at både bær og bark smaker svært beskt og vondt slik at inntak av skadelig mengder stort sett hindres. Det hender imidlertid at noen får i seg tysbast fordi man prøver å bite over de seige kvistene. Selv slike små mengder kan gi opphovning av slimhinner i munn og svelg som kan gi alvorlig pustebesvær.

Kilde: Store Norske Leksikon