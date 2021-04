Nyheter

Svarene det ventes på, er hovedsakelig re-testing eller testing ut av karantene. Det er forventet svar i løpet av ettermiddagen. Dette vil smittesporingen oppdatere fortløpende.

Krisestaben skriver på sine sider at smittesporingen har god kontroll over situasjonen i kommunene, men at det fremdeles oppfordres at folk skal fortsette å følge opp smittevernreglene. Ha minst mulig sosial kontakt, hold avstand til andre, ha god hånd/hostehygiene og bruk munnbind.