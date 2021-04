Togtrafikken er stanset mellom Dovre og Dombås

Nyheter

Dette meldte Bane Nor på Twitter i 19.00-tiden tirsdag kveld. Pressevakten i Bane Nor opplyste at skadeomfanget på dette tidspunktet ikke var kjent, og at de ikke kunne si noe om hvor lang tid det tar før togtrafikken kommer i gang igjen.

Et sørgående tog har blitt stående mellom Dombås og Dovre på grunn av strømstansen

Steinar Olsen i SJ Nord forteller at lokføreren så den ødelagte kjøreledningen og fikk stoppet toget, som har 40 passasjerer ombord.

– Det er litt småbrann i gresset ved siden av toget, uten at det er noe dramatisk. Brannvesenet er på plass, sier Olsen.

Når de får klarsignal skal de bakke et dieseldrevet tog, som vanligvis blir brukt på Raumabanen, til stedet - for så å dytte det strømgående toget til Dovre. Passasjerene skal så fraktes videre med buss.

Passasjerene på nordgående kveldstog ble fraktet på buss fra Otta.