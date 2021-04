Dovrebanen fyller 100 år og hedres med to nye frimerker

Nyheter

Dovrebanen ble åpnet av kong Haakon 17. september 1921, og var da en forlengelse av Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll. De første årene gikk togene på damp, så på diesel og fra 1970 på elektrisitet.

- Stor stas

- Dovrebanen har vært viktig for å knytte Norge sammen. Ikke bare gjennom å frakte passasjerer – for oss i Posten var linjen i mange tiår fram til 1988 viktig for å få brev og pakker fram i tide. Mange postfolk hadde sin arbeidsplass på skinnene mellom Oslo og Trondheim, mens de behandlet store postmengder. Dovrebanen har en hundreårig historie som er verdt å markere med en frimerkeutgivelse, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

- De historiske motivene på disse frimerkene minner oss om den stolte historien Dovrebanen har. Historien har vi med oss i Bane NOR når vi jobber for at Dovrebanen også skal ha en stolt fremtid. Dovrebanen betyr mye for mange, og det er stas for alle oss knyttet til jernbanen at Posten marker jubileet med frimerkeutgivelser, konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

I salg denne uken

Ett av frimerkene viser det ikoniske damplokomotivet Dovregubben på Hjerkinn stasjon. På det andre frimerket ser vi et tog trukket av elektrisk lokomotiv foran Snøhetta på Dovrefjell.

Frimerkene har verdi Innland 20 gram, og kan brukes på alle vanlige brev innenlands. De er i salg fra fredag 23. april. Frimerkemotivene er tegnet av Trond Bredesen, og frimerkene er designet av Camilla Kvien Jensen.