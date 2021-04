Nå avslutter krisestaben arbeidet

Nyheter

Etter at den kommunale krisestaben har vært i drift siden 9. april, skal den nå avvikles. Grunnen til dette er at det lokale smitteutbruddet i Lesja og Dovre har flatet ut - og er under kontroll.

Fra neste uke åpner også skoler og barnehager opp igjen.

– Det er ikke smittevernfaglig grunnlag for å holde skolene eller barnehagene stengt, slik at fra mandag 26.4.21 vil skolene og barnehagene være åpne som normalt på gult nivå. Foresatte som har barn i barnehage, skole og SFO får informasjon fra rektor og styrere som normalt, skriver krisestaben på sine nettsider.

Det gjelder også den videregående skolen. Besøksforbudet på Fredheim gjelder også fram til mandag 26. april. Lesja helsehus har hatt åpent under hele utbruddet, siden smittesituasjonen har vært en annen i Lesja.

Fra og med onsdag 21. april er det nasjonale retningslinjer som gjelder også i Lesja og Dovre.

– Idretts- og kulturarrangementer, organisert aktivitet både inne og ute, og private sammenkomster og arrangement kan fra og med i dag følge nasjonale retningslinjer og starte opp igjen, skriver krisestaben onsdag.