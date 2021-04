Nyheter

Torsdag 22. april var det registrert 28 smittede i Dovre og 8 i Lesja. Alle smittetilfeller i Lesja og Dovre stammer fra samme smittekilde. Smittekilden kommer fra en person som var på Dombås på påskeferie. Alle positive tester blir analysert for hva slags type virus, og det blir fortsatt jobbet med uttesting av dette. Krisestaben fortalte onsdag at det så langt har vist seg at 60 til 65 prosent av analysene er av den britiske mutasjonen.