Skolespørsmål på sakskartet i Dovre på mandag

Spørsmålene ble sendt fra den nå sykmeldte ordføreren, Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap), til administrasjonen den 2. mars i år, med ønske om at de skulle bli besvart under kommunestyremøtet den 15. mars. Spørsmålene er samlet opp gjennom det halvåret som er gått siden skolesammenslåingen ble vedtatt. Administrasjonen tilbød å muntlig rydde opp i eventuelle uklarheter under møtet, mens ordfører ønsket et saksfremlegg til kommunestyret. Saken ble dermed ikke belyst ytterligere under kommunestyremøtet i mars.