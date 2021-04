Snart kan du kjøre buss for en tier i hele Innlandet

Nyheter

I 2019 var det 20.000 flere som tok bussen i Gamle Hedmark i juli sammenlignet med juli i 2018. Det var fordi i skolens sommerferie kostet alle bussreiser i Hedmark 10 kroner.

– I sommer kan du altså ta bussen for 10 kroner i hele Innlandet, sier fungerende leder i Hovedutvalg for samferdsel, Sjur Strand (Ap).

Det betyr i praksis at du kan ta bussen for 10 kroner fra Trysil i øst til Skjåk i vest.

- Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å ta kollektivtransport, og spesielt barn og unge. Under korona er det færre som bruker bussen, så dette er en dobbeltsatsing for å vise hvor nyttige bussene er, forklarer Strand.

I budsjettvedtaket er det lagt av 5 millioner kroner, men når tilbudet kan bli tilgjengelig er ikke avklart enda.