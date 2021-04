Vil gjøre det attraktivt å skyte flere treningsskudd

Nyheter

Det nærmer seg tid for gjennomføring av de obligatoriske treningsskuddene og skyteprøven for de som har tenkt seg på storviltjakt i høst. Mens skyttere med godkjent skyteprøve fra 2019 kunne stå over treningsskudd og skyteprøve i fjor, grunnet koronasituasjonen, må man i år avlegge dette som normalt for å få jakte.

Trening kan gi reinskort

Det er obligatorisk med 30 treningsskudd før oppskyting, men i år har Dovre fjellstyre, Reinskytten skytterlag og Dovre & Dovreskog skytterlag gått sammen for å motivere jegerne til å legge til grunn et enda bedre skytetreningsgrunnlag før årets jakt. De vil i år nemlig trekke et reinskort i Grimsdalen blant de innenbygds skytterne som skyter mer enn 60 treningsskudd før jakta.

- Vi håper dette vil inspirere flere til å møte opp på skytebanen for å forbedre ferdighetene sine, skriver leder i Dovre & Dovreskog skytterlag, Bernhard Svendsgard, på lagets hjemmeside.