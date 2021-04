Heimevernets skole- og kompetansesenter skifter navn og logo

Nyheter

– Heimevernets «hjerte», som på folkemunne lokalt går under navnet HV-skulin’, har siden den ble etablert i 1947 hatt flere navn. Det opprinnelige navnet var Heimevernsskolen Dombås (HVSKD) og hadde en håndtegnet logo som viser en snerrende hund. HVSKD ble offisielt åpnet av Forsvarsminister Jens Christian Hauge i juni 1948 og var et rent kurssenter for HV som foresto utdanning av befal og fagutdanning, forteller Forsvaret i en pressemelding.