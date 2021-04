Politiets telefonnummer brukt i svindel

Nyheter

Formålet har vært for å få tilgang til nettbanken tilhørende privatpersoner. Politiet vil aldri be om denne type informasjon via telefon, understreker politiet i Innlandet i en pressmelding.

I forrige uke ble en mann oppringt fra telefonnummeret til Innlandet politidistrikt (62539000). Personen som ringte skal ha presentert seg som etterforsker innen økonomisk kriminalitet i Innlandet politidistrikt.

Denne såkalte etterforskeren la deretter frem en historie om at bankkontoen til den oppringte mannen var hacket/misbrukt, og at han derfor måtte ha tilgang til mannens bankkonto. Dette fikk «etterforskeren», og det er i ettertid kartlagt bevegelser på bankkontoen til mannen. Saken er anmeldt.

- Digital informasjon som telefonnummer kan manipuleres. Ikke stol på noen som ringer og sier det er problemer med nettbanken, og at de kan hjelpe deg. Politiet vil aldri be noen logge inn i nettbanken eller be om tilgang til nettbanken via telefon, understreker Rune Otterstad, leder for felles enhet forebygging i Innlandet politidistrikt.

- De som blir utsatt for dette må kontakte politiet, slik at vi får så mye informasjon som mulig for å unngå at folk blir lurt, fastslår Otterstad.