Fredag er siste dag før piggdekkene må av

Nyheter

– Det kan likevel være nødvendig for mange å beholde piggdekkene på fordi føret krever det. Vinteren har ikke sluppet taket overalt, og både i Nord-Norge samt i høyden østafjells er det fremdeles fare for nattefrost og snø. Som sjåfør er det du som er ansvarlig for at bilen har tilstrekkelig veigrep, og dette kravet veier tyngre enn fristene for når piggdekk kan brukes, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Dersom du fra lørdag kjører med piggdekk uten at føret krever det, kan man risikere straffegebyr. Man får heller ikke bilen EU-godkjent utenom vintersesongen dersom den har piggdekk på. Piggfrie vinterdekk kan brukes hele året.

Stram hjulbolter og kjør rolig

I perioden med omlegging av dekk skjer det hvert år en rekke ulykker fordi dekk faller av i fart.

– Dette er en gjenganger hver sesong, og skjer oftere enn man tror. Skadesakene indikerer at det hvert år er mange hundre bilister som opplever dette. Altfor mange lar være eller glemmer å etterstramme hjulboltene etter dekkskift, helst etter 20 kjørte kilometer. Dersom et hjul faller av i fart kan det få katastrofale følger, så skaff deg verktøy til å stramme hjulboltene selv, og ta det med ro på veien den første tiden etter dekkskift slik at du blir vant til sommerdekkets egenskaper først, sier Brandeggen.