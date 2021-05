Nyheter

Det omfattar kommunene Vågå, Lom, Skjåk, Dovre, Sel og Lesja. Denne helga vil testing gå føre seg i Vågå.

For at innbyggjarane i Nord-Gudbrandsdalen skal ha moglegheit til å få testa seg for korona i helgene, vil kommunane samarbeide om koronaberedskap og testing i helgene fremover mot sommeren.