Mari har fått nok en juniorsesong spolert - Vil revansjere seg neste år

Nyheter

I fjor var det sykdom som førte til at hun mistet flere norgescuphelger. Da hun endelig ble frisk og begynte å komme i form, var det koronaen som ødela for den lovende Dombås-skiskytteren. Både norgescupfinalen og de siste norgescuprennene ble avlyst. Mari så på det tidspunktet ikke for seg at koronaen skulle ødelegge nok en sesong. Hun rakk akkurat å innlede den med et veldig godt resultat i norgesmesterskapet i rulleskiskyting på Voss.