Ventes snøbyger fra og med mandag ettermiddag

Nyheter

Det vil være store lokale forskjeller i intensitet og varighet på snøbygene.

- Tirsdag ettermiddag overgang til snø. Snøgrensen vil variere fra 300 til 600 meter. Nedbøren avtar onsdag formiddag. Fra mandag til onsdag ventes lokalt 10-25 cm i høyden, lokalt kan det komme mer, skriver Yr.no.



Det er snøvarsel både på Lesja og Dovre fra mandag til onsdag.

Fredag 30. april var fristen for å kvitte seg med vinterdekkene og få på sommerdekk, men her vi bor kan det - som vist her - brått være bruk for vinterdekkene igjen. Så man bør derfor beregne noe ekstra tid til transport og kjøring disse dagene, bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

- Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr.