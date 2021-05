Gjør klart til vårrengjøring i sentrum

Nyheter

Til tross for snøfallet som la sitt beskyttende dekke over bygda igjen natt til tirsdag, står våren for døren. Blant spirer og blomster som snart vil dukke frem, finnes det også søppel og annet som skjemmer. I fjor satte kommunen ut containere, for å forenkle opprydningsjobben for de som vil ta et tak for et triveligere sentrum. Tilbudet ble såpass godt mottatt at de velger å gjenta ordningen i år.

Mulig fast løsning

Containerne skal benyttes til rydding av areal i og rundt sentrum.

- For private husstander er det fortsatt miljøstasjonen som gjelder for levering, forklarer driftssjef i Dovre kommune, Tor Ivar Hovhaugholen.

Det skal altså ikke kastes vanlig husholdningsavfall i containerne, men søppel som er kommet på avveie. Biter av rundballplast som plukkes fra gjerder og liknende kan kastes i containerne, mens større mengder må leveres direkte på miljøstasjonen.

Containerne vil stå fremme fra 10. til 14. mai, ved Skogvang på Dovreskogen, Coop Marked Dovre og Coop Mega Dombås.

- Containerne skal være lett synlige og blir merket, slik at man ser hva de skal brukes til, sier Hovhaugholen.

Om ordningen fungerer godt i år, vil dette bli en fast løsning hvert år.